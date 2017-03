Sulz Landesparteitag: Özkara führt Südwest-AfD

Sulz - Sieg für den Außenseiter, Klatsche für die Favoritin: Ralf Özkara ist neuer Landessprecher der AfD Baden-Württemberg. Der 46-Jährige ehemalige Büroleiter von Bundeschef Jörg Meuthen wurde am Samstag beim Landesparteitag in Sulz am Neckar mit 224 Stimmen in einer Stichwahl gewählt. 209 Stimmen erhielt Alice Weidel (38) aus Überlingen. Sie tritt bei der Bundestagswahl im Herbst für die Südwest-AfD als Spitzenkandidatin an.