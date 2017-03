Sulz Kampfkandidatur bei der AfD

Über wichtige Projekte wie Ceta oder TTIP sollen die Bürger abstimmen können

Sie kündigte gestern ihre Kandidatur an. "Ich werde als erste Landessprecherin in Sulz kandidieren", sagte die 38-Jährige. Zuvor hatte AfD-Landesvize Jongen (Listenplatz drei), der akademischer Mitarbeiter für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe ist, seinen Hut in den Ring geworfen. Als weiterer Bewerber wurde der Vorsitzende des Kreisverbandes Böblingen, Martin Hess, genannt. Der Polizist steht auf Platz sieben der Landesliste, äußerte sich auf Anfrage aber nicht.

Beim Parteitag in Sulz wird über die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Lothar Maier (Listenplatz zwei) und Bernd Grimmer entschieden, die nicht wieder antreten. Die Partei mit derzeit mehr als 4000 Mitgliedern im Südwesten hatte bei der Landtagswahl 15,1 Prozent der Stimmen erhalten. In bundesweiten Umfragen kommt sie auf neun Prozent.

Laut Satzung der AfD könnten auch drei Menschen an der Landesspitze stehen. Neben Maier und Grimmer war auch Meuthen früher Landessprecher, gab das Amt aber wegen seiner Tätigkeit im Bundesvorstand und in der Landtagsfraktion auf. Der Parteitag hat über die Größe der Führungsmannschaft das letzte Wort.

Weidel will die aus ihrer Sicht rechtswidrige Asylpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum wichtigen Thema im Bundestagswahlkampf machen: "Die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit war noch nie so tief wie bei der anhaltenden Asylpraxis." Sie forderte effektive Grenzsicherung und Registrierung der Flüchtlinge an den Außengrenzen, um Mehrfachidentitäten und Sozialbetrug zu verhindern, sowie konsequente und kostengünstige Abschiebungen. Scharf ging sie mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ins Gericht: Diese führe zu steigender Inflation und Niedrigzinsen. Die AfD sei überdies die einzige Partei, die für die uneingeschränkte Bargeldnutzung eintrete.

Auf europäischer Ebene müssen die Nationalstaaten nach Weidels Überzeugung ein Vetorecht gegenüber Brüsseler Entscheidungen haben. EU-Kommission und -Parlament müssten verkleinert und wichtige Projekte wie die Handelsabkommen Ceta und TTIP den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden.