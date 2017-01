Sulz-Glatt. Im Anschluss an eine Brauchtumsveranstaltung der Narrengilde Glatt hat ein alkoholisierter, als Hexe verkleideter Jugendlicher am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Straße Schloßplatz eingeschlagen. Zuvor hatte er laut Polizei mit einer weiteren Jugendlichen die Veranstaltung verlassen müssen. Der 17-Jährige wurde von Anwesenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zeugen sollen sich unter Telefon 07423/8 10 10 melden.