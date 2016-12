Sulz/Haiterbach 50 Arbeitsplätze vor Ort gesichert

In den Immobilien des Areals gibt es nicht nur Block- und Hochregallager, sondern auch Handling-Zonen, in denen Mitarbeiter die Waren kommissionieren können. Derzeit sind noch einige Büro- und Hallenflächen unbesetzt. "Unsere Verhandlungen bezüglich der Vermietung dieser Flächen haben gerade erst begonnen. Weitere Mieter sind bei uns willkommen. Ziel ist es, das Objekt zu einem Multi-User-Center zu entwickeln", so Schuon. Mit dem Zukauf des Areals verstärkt der Logistiker mit Hauptsitz in Haiterbach zudem sein Engagement in der Region.

Die Alfred Schuon GmbH ist ein führendes Speditions- und Logistikunternehmen – spezialisiert auf Jumbotransporte, Systemverkehre und individuelle Logistikkonzepte, teilt die Firma mit.

Mit 440 Mitarbeitern, 250 disponierten Fahrzeugen, rund 66.000 Quadratmetern Lagerfläche sowie Niederlassungen in Deutschland, Italien und Ungarn schafft Schuon für seine Kunden echte Mehrwerte und entscheidende Wettbewerbsvorteile.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen am Stammsitz im baden-württembergischen Haiterbach, während sich das Einsatzgebiet auf ganz Europa erstreckt.

Durch das umfassende Leistungsangebot bietet die Alfred Schuon GmbH den kompletten Service aus einer Hand.