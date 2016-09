Sulz Großeinsatz nach mysteriösem Unfall

Feuerwehrleute, die Polizei, das DRK und Notärzte fanden am Samstagabend ein schwer beschädigtes Auto in der ersten, scharfen Kurve von Empfingen her kommend. Der Fahrer hatte vermutlich an der Stelle, an der das Wasser unter der Straße durchgeleitet wird, am ersten Naturstein der Mauer eingehakt, war über die weiteren Steine gerutscht und hatte sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Autoteile lagen auf der ganzen Straße verteilt. Von einem Fahrer oder einer Fahrerin war jedoch weit und breit nichts zu sehen, ebensowenig wie von weiteren Insassen.

Annahme: Fahrer liegt schwer verletzt im Gebüsch

Anfangs ging die Polizei von einem Fahrer aus, der irgendwo im Gebüsch schwer verletzt liegen könnte. Die Wehrmänner aus Mühlheim und Sulz durchsuchten das Gebüsch auf beiden Seiten der Straße und wurden sogar abgeseilt, fanden allerdings niemanden. Die Feuerwehr suchte mit der Wärmebildkamera, es wurde sogar eine Drohne eingesetzt und ein alarmierter Hubschrauber überflog die Stelle in der Nacht mehrmals.