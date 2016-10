Sulz Großbrand als Übungs-Szenario der Feuerwehr

Stadtbrandmeister Eugen Heizmann freute sich über den Ehrgeiz der Mühlheimer Wehr mit Abteilungskommandant Thorsten Schlotterbeck an der Spitze, so eine Übung in den Jahresablauf zu nehmen. Diese Übung sei nicht vergleichbar mit einer Übung mitten in der Ortschaft, wo alle paar Meter ein Hydrant ist und wie in Mühlheim der Mühlbach Unmengen von Wasser zur Verfügung stellen kann.

Die Mühlheimer kümmerten sich beim Eintreffen sofort um das betroffene Gebäude. Nach dem Arbeitseinsatz wurde ein Traktor in der Scheune abgestellt, durch die Hitze des Motores entzündete sich das Heu und produzierte unheimlich viel Rauch, das dem Traktorfahrer zum Verhängnis wurde: Er brach durch das Inhalieren ohnmächtig zusammen und wurde nach den Informationen anderer Hofbewohner genauso vermisst wie zwei Kinder, die in der Scheune gespielt hatten. Hauptziel war es zunächst, die Vermissten zu suchen. Die Atemschutzträger wurden auch fündig. Zunächst wurde der Fahrer gerettet und kurze Zeit später wurden zwei Kinder aus der Scheune geführt. Sie wurdem dem DRK Sulz übergeben, das mit sechs Helfern an der Übung teilnahm.

Mit der Drehleiter und auch durch die Wehren aus Mühlheim und den Nachbarwehren wurde das Feuer gelöscht, das große Silo und die anderen Gebäude wurden per Riegelstellung geschützt.