Sulz Frau stürzt auf Ruine Wehrstein Hang hinunter

Zur Mittagszeit gab es in Fischingen große Aufregung. Auf der Ruine Wehrstein war sowohl die Feuerwehr, als auch der Einsatzwagen des DRK und der Notarzt zu sehen. Was war passiert: Nach ersten Informationen stolperte eine Frau bei der Besichtigung der Ruine, verlor das Gleichgewicht und fiel kopfüber den Hang hinunter. Sie blieb am Hang liegen, konnte sich nicht mehr bewegen.

Die Leitstelle wurde alarmiert, die sofort die Feuerwehr, den Notarzt und den Rettungswagen auf den Weg schickte. Die Feuerwehr Fischingen mit Abteilungskommandant Gerhard Hipp, mit neun seiner Wehrmänner lenkte die Helfer bis unmittelbar vor den Unglücksort. Dazu kam auch Stadtbrandmeister Eugen Heizmann, der genau wie alle anderen Helfer um 12.40 Uhr zum Unglück im unwegsamen Gelände alarmiert worden war.

Nach der Erstversorgung wurde die am Rücken verletzte Frau im Rettungswagen versorgt. Inzwischen war ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Frau, die aus Felldorf stammt, wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Tübingen gebracht.