Sulz/Empfingen Mysteriöser Unfall: Wer war der Fahrer?

Nicht verwunderlich, hatten sich die Insassen doch unter Zurücklassung einiger Blutspuren augenscheinlich zu Fuß nach Mühlheim zurückbegeben, um sich von dort eines Taxis zu bedienen.

Fahrer "immer einen Schritt voraus"

Bis Montagnachmittag hatte die Polizei bei der Ermittlung des Fahrers und seiner Mitfahrer nicht wirklich Fortschritte gemacht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf die Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.

Selbst zum Halter des Fahrzeugs, leicht über das Nummernschild zu ermitteln, bestand noch kein Kontakt. "Er ist uns immer einen Schritt voraus", so der Polizeisprecher. Und ohne Aussage gestalteten sich die weiteren Ermittlungen zur Frage "Wer hat am Lenkrad gesessen" naturgemäß schwierig. Immerhin konnte der Beamte sagen, dass der Halter wegen diverser Verkehrsverstöße bereits polizeibekannt ist.

Wo Aussagen fehlen, komme den Sachbeweisen besondere Bedeutung zu, so der Polizeisprecher. Die Kriminaltechnik werde sich das am Unfallort beschlagnahmte Fahrzeug genau ansehen, um so vielleicht auf den tatsächlichen Fahrer, der nicht der Halter sein muss, Rückschlüsse zu ziehen.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt.