Das Rotkäpchen (Julia Majer) und der böse Wolf (Oliver Majer) kommentierten den Programmablauf auf der Bühne mit flotten Sprüchen. Traditionell machten die Ghastgeber den Anfang: Nach dem Einmarsch der Jäkle und Kropfer legten sofort die Gardemädels los und ließen sich vom begeisterten Publikum feiern.

Nicht fehlen durfte die Geschichte des Jäkle, der vor langer Zeit in Bergfelden aktiv war. 1998 wurden die Zunft gegründet, die im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.

Feiern wollten in diesem Jahr vor allem die Gäste, es entstand der Eindruck, dass viele schon lange auf diesen Abend gewartet hatten und in der Halle wie auch im Raucherzelt so richtig durchstarteten. Dort war es DJ Brauni, der aktuelle Hits auflegte und die Stimmung weiter anheizte. Hausgemachte Musik hatten die Lausbuba zu bieten.

Aus der Kernstadt in Sulz waren weit über 100 Narren, darunter viele Hexen und Narros gekommen und feierten bei der ersten, offiziellen Fasnetsveranstaltung in der Raumschaft mit. Die Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen war mit einer starken Gruppe vertreten, genauso die Narrenzunft aus Vöhringen, die mit Schantle und Hexen und allen anderen Hästrägern gekommen war. Die kurze Reise ebenfalls aus Vöhringen hatten auch die Schlossberghexen gemacht. Aus Empfingen waren die Weiherhexen gekommen, die auf der Bühne ihren Hexentanz zeigten.