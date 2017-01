Sulz a.N. Auf Schneeschuhen am Feldberg

Der VHS-Kurs "Langlauf klassisch für Einsteiger am Feldberg" ist am Samstag und Sonntag, 14./15. Januar, von 7.30 bis 17 Uhr (Zustieg am Autohof Vöhringen) Erlernt werden in dem zweitägigen Einsteiger-Workshop die einfachen Technikformen des klassischen Langlaufs. Die Teilnehmer fahren an einem Wochenende täglich mit einem Bus auf den Feldberg und sind pro Tag vier Stunden im Schnee unterwegs. Die Langlaufausrüstung (Schuhe, Skier, Stöcke) kann gegen 25 Euro für die zwei Tage direkt vor Ort geliehen werden und wird auch dort bar bezahlt. Einkehr in eine Berghütte erfolgt in der Mittagspause.

Bei Schneemangel findet der Kurs an den verbindlichen Ersatzterminen am 28. und 29. Januar statt. Die Leitung hat ebenfalls Thomas Bührer. Gebühr: 109 Euro (Selbstfahrer 69 Euro).

Eine vorherige Anmeldung zu den Touren ist bis Mittwoch, 11. Januar, bei der VHS Sulz erforderlich, Telefon 07454/4 02 95, E-Mail vhs.sulz@t-online.de, Onlineanmeldung www.vhs-sulz.de oder persönlich im VHS-Büro.