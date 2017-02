Sulz AfD sucht nach einer Landesspitze

Eineinhalb Wochen vor dem Landesparteitag der AfD in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) ist noch völlig offen, wer die Partei im Südwesten künftig führen wird. Beim Landesverband gab es gestern noch keinen ernst zu nehmenden Kandidaten, der den scheidenden Landessprechern Lothar Maier und Bernd Grimmer nachfolgen möchte. Maier gibt seine Funktion auf, weil er auf der Landesliste für die Bundestagswahl hinter Spitzenkandidatin Alice Weidel auf dem zweiten Platz und zugleich Chef der Stuttgarter AfD-Gemeinderatsfraktion ist. Grimmer ist in der Landtagsfraktion engagiert.

Bei der Basis ist Alice Weidel als Vorstandssprecherin im Gespräch. Sie könne als liberal-konservative Persönlichkeit die AfD im Südwesten bestens präsentieren. Weidel hat sich noch nicht zu einer Kandidatur geäußert.

Der bisherige stellvertretende Sprecher des Landesverbandes, Marc Jongen, kann sich eine Kandidatur vorstellen, ist aber noch unentschieden. Auch er hält Weidel für eine gute Besetzung. Jongen favorisiert eine Doppelspitze. Im Gespräch ist auch Martin Hess, Sprecher des Kreisverbandes Böblingen.