Sulz a. N. Zweiter Preis für Rad und Kunst im Neckar-Erlebnis-Tal

Das Projekt ist in Sulz entwickelt worden. Eingereicht worden sei es über den Verein mit den Mitgliedskommunen Sulz, Horb, Eutingen, Starz­ach und Rottenburg. Die Idee ist, dass Radfahrer auf Kunst im öffentlichen Raum und Galerien im Bereich des Neckar-Erlebnis-Tals zwischen Sulz und Rottenburg hingewiesen werden. Dazu geplant sei die Herausgabe eines Flyers, auf dem auch kulturelle Veranstaltungen, wie die Opernfestspiele in Glatt, angekündigt werden. Dieser komme zu Beginn der Radsaison im Mai heraus, teilte Börnard im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Am 24. September findet der Neckarerlebnistag statt. Hier sind einige Kunstaktionen geplant. Es sollen auch Künstlerateliers geöffnet werden.

Der Wettbewerb des Verkehrsministeriums war für verschiedene Bereiche ausgeschrieben. Der NET-Verein beteiligte sich in der Kategorie Kunst- und Kultur-Events. Der verliehene zweite Preis war mit 2000 Euro dotiert.

Ein weiteres Vorhaben ist das "Projekt Sulz 360". Auf der Sulzer Homepage werden Panoramafotos, aber auch historischen Aufnahmen gezeigt. Für Glatt gibt es beispielsweise einen virtuellen Rundgang durchs Kultur- und Museumszentrum im Wasserschloss.