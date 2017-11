Sulz a. N. Zweiter Preis für "Apfelzeitung"

Die Grundschule Mühlheim hatte sich am "Jugendbegleiterprogramm", mit dem die Jugendstiftung außerschulische oder schulbegleitende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium unterstützt, beteiligt. Staatssekretär Volker Schebesta gratulierte den Zeitungsmachern. Das Produkt, mit dem "A wie Apfel" am Wettbewerb teilnahm, waren die beiden Schülerzeitungen des vergangenen Schuljahres.

Die AG-Kinder sind, begleitet von Betreuern und den Schülern der Klasse vier, voller Erwartungen nach Stuttgart zur Preisverleihung gefahren. Nach einer Besichtigung mit Blick hinter die Kulissen des Theaterhauses war am Nachmittag im Renitenztheater dann die große Stunde angesagt. Keiner der eingeladenen Teilnehmer (rund 500 Schüler waren vor Ort) wusste, ob und was er gewonnen hatte. Die Mühlheimer Abordnung wurde immer unruhiger und tröstete sich schon mit einem "dabei sein war auch schön", als bis zum vorletzten Preis der Name der Apfelzeitung noch nicht aufgerufen worden ist. Dann folgte die Laudatio eines Mitarbeiters der Jugendpresse Baden-Württemberg. Der sprach zunächst allgemein von Medienschaffenden. Dann von Schülern, die schon in sehr frühen Jahren ihr Handwerk verstehen. Dann war die Rede von einer Schülerzeitung, die für ihn und die Juroren einzigartig in Inhalt und in der Gestaltung sei. Spätestens hier war klar: "Das sind wir, das ist ›A wie Apfel‹. Natürlich war die Freude bei den Mühlheimern riesig. Einige Freudentränen konnten bei den Kleinen nicht verborgen werden. Und bis zur abendlichen Heimfahrt wurde in Stuttgart mit einem gesanglichen "So sehen Sieger aus" immer wieder auf den unerwartet großen Preis aufmerksam gemacht.

Was die Schule nun mit dem Geld anfängt, das ist noch offen. Mit dem zweiten Preis hatte zuvor niemand gerechnet. Ganz sicher ist aber, dass ein großer Teil der 1000 Euro für die weitere Arbeit der insgesamt vier Schul-Arbeitsgemeinschaften in der Grundschule in Mühlheim verwendet wird.