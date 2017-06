Sulz a. N. Zweiter Markt der Möglichkeiten

Beim nächsten "Markt der Möglichkeiten" geht es um attraktive Ortsmittelpunkte und "Quartiere 2020", das Zusammenwirken der Generationen sowie die Integration und Begegnung der Kulturen.

Händel hat bereits einige Zusagen: Glatt ist mit dem Rat- und Bürgerhaus in einem Stand vertreten. Sigmarswangen präsentiert den Genossenschaftsladen und Dürrenmettstetten informiert über das geplante Bürgerhaus. Weitere Stadtteile überlegten sich die Teilnahme noch, so Händel. Mit dabei seien auch Flüchtlingsarbeitskreise aus Dornhan und Sulz mit ihren verschiedenen Gruppen, darunter eine Kindergruppe an der Grund- und Werkrealschule, betreut von Heidrun Haug, und die Nähwerkstatt. "Gemeinsam in Vielfalt" ist hier das Stichwort. Zehn Themenstände dürften es momentan sein. Händel hofft aber, dass am Ende zwischen 20 und 30 Teilnehmer mitmachen.

Das "Quartier 2020" ist eine Initiative des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Unter Quartier ist ein Sozialraum zu verstehen, der den Menschen generationenübergreifende Teilhabe und Lebensqualität bieten soll. Das Ministerium unterstützt Kommunen bei der Etablierung von solchen Einrichtungen. Händel sieht das auch damit im Zusammenhang, dass sich Menschen für ihren Ort engagieren und nicht zuletzt ein "Wir-Gefühl" schaffen.

Der "Markt der Möglichkeiten" beginnt am Donnerstag, 6. Juli, um 18 Uhr. Bis 20.30 Uhr soll die Informationsveranstaltung dauern. Für Bewirtung wird gesorgt.

Anmeldungen sind bis Freitag, 30. Juni, möglich unter Telefon 07454/96 50 20 oder per E-Mail katja.bernhard@sulz.de.