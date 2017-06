Sulz a. N. Zweimal schon an Kapazitätsgrenze

Sulz. Endlich mal wieder auch aus Freibadsicht erfreuliche Pfingstferien: "Es läuft gut" stellt Schwimmmeister Werner Welle fest. Am Donnerstagvormittag schickte er einen Hilferuf an die Freibadkassiererin: "Die Leute überrennen uns", bat er sie, früher zu kommen als geplant. Am Ende des Tages zählte Welle 2669 Besucher.

Dass so viele kamen, damit hatte er den Wetterprognosen zufolge nicht gerechnet. Immerhin war für den Nachmittag Gewitter angesagt. Das setzte jedoch erst abends ein. Bei solchen Meldungen, weiß Welle, ist der Besuch eher verhalten.

Fronleichnam bedeutet in der laufenden Saison bei weitem keinen Rekord. Am Sonntag, 28. Mai, waren es 3400 und am Sonntag, 11. Juni, 3300 Besucher. Bei diesen Zahlen war die Kapazitätsgrenze nahezu erreicht. Auf den Liegeflächen war kaum noch ein freies Plätzchen zu finden.