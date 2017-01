Sulz a. N. Zwei Vorsitzende nun im Amt

Schriftführerin Heike Blattert und Kassiererin Annemone Noe wollen außerdem wieder mehr Optimismus in den Chor bringen.

Michael Neubauer gab mit dem Kirchenchorvorsitz sein letztes Amt in der katholischen Kirchengemeinde und den Schlüssel gleich dazu ab. Er habe den Kirchenchor verstärken wollen, letzten Endes aber ohne großen Erfolg. Er wolle sich nun neuen Herausforderungen stellen, so bei Edgar Blaas in Trossingen und auch bei einem Chor in Isenburg, zu dem er Kontakt aufgenommen habe.

"Viele tolle Termine"

Heike Blattert und Annemone Noe hielten den Rückblick auf ein unruhiges Jahr. Der Chor hat aktuell 24 Mitglieder, dazu zwei Gastsänger, insgesamt waren 32 Proben angesetzt. Es gab viele "tolle Termine": eine Schlittenpartie in Mühlheim, einen Breaglerabend in Sulz, eine Kanufahrt und den Ausflug nach Blaubeuren sowie das Gartenfest im Hause Blattert.

Noe konnte trotz hoher Ausgaben ein gut gefülltes "Säckel" präsentieren und reimte in bester Laune. Bronner nahm die einstimmige Entlastung vor und leitete auch gleich die Wahlen. Für Neubauer wurden Noe und Blattert für ein Jahr gewählt.

Rieder will nur vorübergehend den katholischen Chor leiten. Auf Dauer könne sie dieses Amt nicht übernehmen. Sie wolle Dirigentin beim Bauder-Chor bleiben und außerdem den Organistendienst beibehalten.

Dass der scheidende Vorsitzende Enormes geleistet hat, wussten alle Chormitglieder zu schätzen. Ob es ein Abschied für immer war? Ganz am Schluss schloss Neuburger eine Rückkehr als Sänger nicht aus.