Sulz a. N. Zwei Tore zwischen den Welten

Sulz. "Wir haben das Sommerloch gut überstanden und im Herbst wieder aufgeholt durch einen sehr starken Oktober", so Lothar Hölzle, der kaufmännische Leiter im Berneuchener Haus. "Wir werden in diesem Jahr 17 900 Übernachtungen erreichen." Man sei die Herausforderungen, die sich in den vergangenen Jahren gestellt haben, angegangen: die Gruppen blieben oft nur noch einen Tag, ohne Übernachtung, immer öfter gebe es einen fast fliegenden Wechsel mit nur einer Stunde Zeit zum Zimmerputzen und die Nachfrage nach Events wie Grillabenden oder Bierproben steige stetig.

Insgesamt erwartet Lothar Hölzle zwar kein positives Betriebsergebnis, mit Spenden und Nachlässen wird das Gesamtergebnis für das Berneuchener Haus 2016 jedoch im grünen Bereich liegen.

Für 2017 rechnen die Verantwortlichen auf dem Kirchberg mit nur 17 500 Übernachtungen – es stehen Bauarbeiten an, die sowohl den größten Tagungsraum, den Kapitelsaal, als auch einige Gästezimmer betreffen. "Bereits 2011 haben wir im Erdgeschoss des Konventgebäudes begonnen, die maroden Abwasserrohre zu ersetzen, nun sind weitere Rohrstränge an der Reihe. Die Gussrohre sind zerfressen und es ist Wasser ins Mauerwerk geflossen. Neun Gästezimmer werden über einen Monat nicht nutzbar sein, der Kapitelsaal für drei Monate", sagte Hölzle