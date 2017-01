Sulz a. N. Zwei Formfehler beanstandet

Der Zeitverzögerung gewannen er und Hieber auch etwas Positives ab. Somit konnten Ergänzungen vorgenommen werden. Ein Extra-Beschluss wurde zum Schuppengebiet "Hochäcker" in Fischingen gefasst. Die Verwaltungsgemeinschaft hielt am vorgeschlagenen Standort fest. Der ursprünglich geplante befand sich am Waldrand in einer, so Stadtbaumeister Reiner Wössner, topografisch schwierigen Lage. Eine Alternative wurde auf einer rekultivierten Fläche des Steinbruchs Kaltenbach gefunden – eine "extensiv genutzte Wiese", die aber im Landschaftsschutzgebiet liegt. Die Verwaltungsgemeinschaft wurde aufgefordert, eine Sonderbaufläche außerhalb des Schutzgebiets zu suchen. "Wir sind etwas verärgert über die Vorgehensweise des Landratsamts", meinte Wössner. Der Beschluss, am Standort für die Schuppen beim Steinbruch Kaltenbach festzuhalten, war einstimmig.

Zusätzlich soll eine Fläche für die neue Turn- und Festhalle in Vöhringen mit in die Fortschreibung des Flächennutzungsplans aufgenommen werden. Wo die alte Halle steht, werden später Stellplätze angelegt. Weitere Parkplätze sollen im Flächennutzungsplan auf dem Festplatz ausgewiesen werden.

Der Auslegungsbeschluss wurde erneut gefasst. Für den Teilbereich "Fischinger Steige" war Lutz Strobel befangen und stimmt auch nicht ab.