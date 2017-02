Sulz a. N. Zuschüsse für zwei Hausabbrüche

Aus dem städtischen Programm "Außen fördert innen" bewilligte der Gemeinderat Zuschüsse für zwei Hausabbrüche von je 15 000 Euro: In der Kappel in Sulz lässt Jörg Sülzle das markante Haus im Lichtensteinweg 5 abreißen. Es entsteht ein Neubau mit vier Wohn- und drei Gewerbeeinheiten. Das Haus am Rathausplatz 16 in Fischingen weicht einem Neubau mit zwei Wohneinheiten und einer Werkstatt im Erdgeschoss. Seit 20 Jahren steht das etwa 1930 errichtete Gebäude im Ortskern leer. Es ist nicht denkmalgeschützt.

Seit Mai 2016 hat der Tagesmütter- und Elternverein im Landkreis Rottweil in der Hirschstraße 11 eine Beratungsstelle. Hier werden auch Tagesmütter aus- und fortgebildet. Die Miete der Räume in Höhe von monatlich 350 Euro belastet jedoch den Verein, der deshalb einen Zuschussantrag an die Stadt richtete. Der Gemeinderat beschloss nun, die Kosten für die Kaltmiete von jährlich 4200 Euro, befristet auf zwei Jahre, zu übernehmen. Momentan stehen in Sulz 39 Tagespflegeplätze zur Verfügung, 27 sind belegt.

Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler berichtete über die Verkehrsmaßnahmen während des Umzugs des Narrenfreundschaftsrings am Sonntag, 12. Februar. Hierzu würden zwischen 4500 und 5000 Teilnehmer sowie etwa 10 000 Besucher erwartet. Zwischen 10 und 18 Uhr werde die Innenstadt gesperrt. Bereits ab 8 Uhr werde überörtlich über die Bergfelder Klinge umgeleitet. Parkplätze werden in den Neckarwiesen und in der Breite ausgewiesen.