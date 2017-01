Rottweil. Am Donnerstagmorgen nahm eine 59-jährige Autofahrerin einem Toyota an der Kreuzung der Körnerstraße mit der Lorenz-Bock-Straße die Vorfahrt. Die Frau hielt mit ihrem BMW an der Kreuzung zunächst an, um den auf der Lorenz-Bock-Straße querenden Verkehr passieren zu lassen. Nachdem sie mehrere Fahrzeuge vorbei gelassen hatte, wollte sie die Kreuzung überqueren. Dabei übersah sie jedoch laut Polizei ein weiteres Auto. Sie fuhr los und prallte auf der Kreuzung mit dem Toyota Yaris zusammen. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.