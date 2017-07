Sulz a. N. Zungenbrecher geübt

Sulz. "Packende Vorträge zu halten, ist gar nicht so schwierig, wenn man nur weiß, wie es geht." Volker Herrmann vom "Netzwerk für Praktische Rhetorik" und Beate Weiss vom Regierungspräsidium Freiburg boten ein Rhetorik-Seminar an den Beruflichen Schulen Oberndorf/Sulz an.