Sulz a. N. Zum Geburtstag ein Jugendheim aus Zuckerguss

Das Gemeindehaus war am Sonntag restlos gefüllt. Eckhard Strobel der im Jahr 1966 Konfirmand war, erklärte den Zuschauern, wer auf den laufenden Bilder zu sehen war. Geschickt inszeniert vom damaligen Pfarrer war zu sehen, wie Willy Harpain den "Roten Punkt", die Genehmigung für das Bauwerk, brachte. Die Konfirmanden flitzten aus der Klasse, schwangen sich auf das Fahrrad und waren in Windeseile bei der Baustelle, schleppten Kies und Beton, der damals noch mit dem eigenen Betonmischer hergestellt wurde. In dem Stummfilm waren viele bekannte Bergfelder zu sehen, so Architekt Karl Hezel, Zimmermeister Johannes Beck, Erwin Stocker sen., Dieter Bühner, Wilhelm Schmid oder Martin Hauser.

Die Mauern wurden hochgezogen, die Balken hergerichtet und aufgestellt, das Dach gedeckt und abgedichtet, ein kleines Richtfest wurde gefeiert, und schließlich ging es an den Innenausbau. Eckhard Strobel erzählte zahlreichen Anekdoten.

Pfarrer Velm war begeistert von dem Film seines Vorgängers und hatte selbst noch ein eigenes Jugendheim dabei. Am Vorabend hatte er zum Gottesdienstthema "Häuslebau mit Gott" gebastelt und überreichte Hausmeister Rüdiger Leopold den Nachbau aus Waffeln, Zuckerguss und Haribo-Konfekt, so dass zumindest das Modell seinen Platz beim 50-Jährigen hat. Nach dem Gottesdienst waren innerhalb kurzer Zeit die Tische aufgebaut. Zum Mittagessen spielte "Mia Brass" zur Unterhaltung auf. Dieser Posaunenchor hatte sich bei der Ausbildung gebildet. Mit dabei war auch Dirigent Bernd Klaiber, der erwähnte, dass die meisten Mitglieder aus Ahldorf stammten. Für die Kinder gab es Spaß und Spiel im Gemeindehauses.