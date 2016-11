Sulz a. N. Zu AfD-Kandidat Reimond Hoffmann sind noch viele Fragen offen

Hoffmann, so ist im Internet zu erfahren, ist Mitglied der Freiburger Burschenschaft Saxo-Silesia. Diese ist laut der Gießener Politikwissenschaftlerin Alexandra Kurth, Expertin für Rechtsextremismus in den Burschenschaften, nach einem aktuellen Bericht der Badischen Zeitung problematisch. "Diese Verbindung ist nach wie vor Teil der Deutschen Burschenschaft, mit Mitgliedern, die in Fundamentalopposition zum System der Bundesrepublik stehen", wird sie von dem Blatt zitiert angesichts von Vorwürfen gegen die Saxo-Silesia, dass sie Rechtsradikalismus in ihren Reihen duldet.

Auf dem Blog "Thüringen Rechtsaußen" gibt es einen Beitrag zu Reimond Hoffmann: Darin heißt es, dass der 29-Jährige, der von April 2015 bis Mai 2016 als Finanzreferent für die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag gearbeitet hat, bei einem AfD-Aufmarsch am 16. September 2016 vor der Erfurter Staatskanzlei "nicht nur als Ordner aktiv war, sondern zeitweise mit dem Suhler Neonazi Philipp Miene zu sehen" gewesen sei. Hoffmann gilt zudem als einer der führenden Köpfe der Pegida-Bewegung in Baden-Württemberg.

Eine Nähe zu Björn Höcke, dem Vorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag, der zum völkischen Flügel der Partei zählt, ist Hoffmann wichtig. So schreibt er auf seinem Facebook-Auftritt, der öffentlich einsehbar ist: "Über ein Jahr viele Hochs und wenige Tiefs, (...) über ein Jahr die Ehre unter Björn Höcke arbeiten zu dürfen."

Zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft, für die auch Spieler mit einem Migrationshintergrund auflaufen, schreibt Hoffmann neben einem Bild, das Mesut Özil neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigt: "Wir brauchen keine Nationalmannschaft aus Söldnern, deren Loyalität bei einem islamistischen Herrscher mit Machtdrang nach Deutschland liegt. Es ist auch schon ärgerlich genug, dass viele Spieler das Singen der Hymne verweigern. Wer nicht singt, soll nicht spielen, und wer für Erdogan die Propagandapfeife spielt, erst recht nicht."

Bekennender Anti-Feminist

In einem Artikel des Jetzt-Magazins der Süddeutschen Zeitung vom Juni des vergangenen Jahres bezeichnet sich Hoffmann darüber hinaus als Anti-Feminist. Der Grund: "Weil die jetzige dritte Welle des Feminismus aus meiner Sicht wenig mit ihren Ursprüngen zu tun hat. Es geht nicht mehr um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die haben wir bereits vor Jahrzehnten erreicht. Sondern um die radikale Auflösung der Geschlechter. Und das finde ich falsch. Frauen müssen Frauen und Männer Männer bleiben dürfen", wird Hoffmann zitiert.

Der AfD-Jugendverband ist laut des Wochenmagazins "Die Zeit" vom April "stramm rechts". Er baue derzeit an einem europäischen Netzwerk. So war die AfD-Jugend im Oktober in Frankreich, um sich mit der Nachwuchsorganisation der rechtsextremen Front National auszutauschen. Organisiert hatte das Treffen auf deutscher Seite JA-Chef Sven Tritschler. Ob sein Stellvertreter Hoffmann in Frankreich mit von der Partie war, ist indes nicht bekannt.

Auf der Homepage des JA-Bundesvorstands beschreibt Hoffmann sein Aufgabenfeld mit "Programmatik, Kampagnen- und Veranstaltungsmanagement". Als Freizeitbeschäftigungen nennt er dort "Fechten, Pumpen, Deutschland". Hoffmann soll 1990 als Dreijähriger aus Rumänien als Angehöriger der banater-schwäbischen Minderheit nach Deutschland gekommen sein. Deutsch sei seine erste, Ungarisch seine zweite und Rumänisch seine dritte Sprache, ließ er einmal bei der Beschreibung seiner Person wissen.