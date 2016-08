Sulz a. N. Zeugnisse des Kalten Kriegs

Sulz. Der Archivar wollte Genaueres darüber wissen. Im Holzhauser Archiv fand er nichts, das Sulzer Archiv war jedoch ergiebiger. Dort entdeckte Kopp unter anderem einen Lageplan, auf dem zehn Sprengkammern verzeichnet sind. Die Nummerierung geht allerdings bis 22: Offenbar waren es auch so viele. Neben dem aus dem Boden herausragenden Schacht in Holzhausen, an der Grenze zu Mühlheim und Fischingen, konnte Kopp eine zweite Kammer am Feldweg hoch zum Viehhaus ausfindig machen. Dort sieht man noch den Ring eines Schachts.

Bundesweit sind damals Tausende von Sprengfallen – versteckte Bohrlöcher oder auch getarnte Gully-Schächte – an strategisch wichtigen Punkten angelegt worden. Während des Kalten Kriegs rechnete man mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen. Im Ernstfall sollten diese geheimen Kriegsanlagen in die Luft gesprengt werden, um den Vormarsch feindlicher Panzer zu stoppen.

Die französische Besatzungsmacht hatte 1954 die Anlegung der Sprengkammern in Sulz veranlasst. Beauftragt wurde damit eine Firma aus Nagold. Auf die Arbeiten sind die Sulzer Bürger aufmerksam geworden, als der Gemeinderat mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution gegen diese militärischen Baupläne protestierte.