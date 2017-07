Sulz a. N. Zeltlager wieder im kleineren Rahmen

Sulz-Fischingen (ah). Nach der Großveranstaltung im Vorjahr, bei der mehr als 100 Gäste in Fischingen dabei waren, wurden am Wochenende wieder kleinere Brötchen gebacken: Die Jungfischer des Fischereivereines Fischingen trafen sich zum bereits siebten Jugendzeltager auf der "Hagenwiese" unterhalb des Feuerwehrgerätehauses. Nachdem bereits am Freitag die Kameradschaft mit einem gemeinsamen Grillen im Mittelpunkt stand, freute sich Jugendleiter Enrico Fay, zum Prinzenfischen acht Jungfischer begrüßen zu können. Diese Acht zeigten am Neckar ihr Können, zwei von ihnen sehr erfolgreich.