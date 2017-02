Sulz a. N. Zelt blockiert Straße

Die Sulzer Fasnet nähert sich ihrem Höhepunkt: Das 48. Treffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg wird am kommenden Wochenende in Sulz ausgerichtet.

Zahlreiche Vorbereitungen mussten für diese Mammutveranstaltung mit rund 4500 Umzugsteilnehmern am Sonntag getroffen werden. Erwartet werden etwa 10 000 Zuschauer.

Das Barzelt hat eine Länge von knapp 70 Metern. Darin finden etwa 2500 Leute Platz. Das entlastet die Stadthalle, doch es werden dort am Sonntag bei weitem nicht alle Besucher einen Platz finden können. Alternativen gibt es in der Innenstadt, die in ein Narrendorf mit zahlreichen Bewirtungsständen umgewandelt wird. Auch an der Bahnhofstraße entlang werden Stände aufgebaut.