Sulz a. N. "Zeit zu teilen"

Vöhringen. Das katholische Gemeindezentrum St. Martinus ist dem heiligen Martin geweiht. Er wurde 316 in Ungarn geboren, war Bischof von Tours und ist heute einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Seine Grablegung fand am 11. November 397 in Candes statt. Anlässlich dieses Tages feierte die katholische Kirchengemeinde ihr Patrozinium.