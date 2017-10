Sulz a. N. Zeit für wichtige Gespräche

In einem eindrücklichen Vergleich wurde ein großes weißes Blatt mit einem einzigen schwarzen Punkt in der Mitte gezeigt und mit der Erläuterung versehen, dass "wir Menschen uns viel zu sehr auf die einzelnen dunklen Bereiche des Lebens und viel zu wenig auf die vielen hellen Facetten konzentrieren". In seiner Ansprache nahm Pfarrer Oliver Velm dieses Bild auf und machte Mut, negative Gedanken zu stoppen.

Der Kirchenchor gestaltete den Gottesdienst musikalisch, und im Anschluss hatten die Mitarbeiterinnen der Sozialstation noch einen Ständerling vorbereitet, der die Möglichkeit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen bot.