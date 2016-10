Sulz a. N. Zahllose Gottesdienste umrahmt

Neue Lieder kein Problem

Für ihn als Organisten sei es nicht das Problem gewesen, die neuen und manchmal disharmonischen Melodien zu spielen. Vielmehr habe er sich gefragt, ob diese teilweise "schrägen" Lieder die Gemeinde auch singen kann und möchte.

In seiner Zeit als Organist arbeitete Steinwand mit sechs festen Pfarrern zusammen. Die Zeiten einer Vakanz waren teilweise mit Turbulenzen verbunden, erinnerte Klautke. In diesen Zeiten übernahm Steinwand auch die Aufgabe der Verteilung von Gottesdienstabläufen. Ihm sei es auch zu verdanken, dass mit seinem offiziellen Ausscheiden mit Constance Herwanger eine Organistin gefunden werden konnte, die die Gottesdienste mindestens einmal im Monat mit ihrem Dienst versieht.

Froh und dankbar ist die Kirchengemeinde, dass Hans Steinwand auch weiterhin Trauerfeiern und Trauergottesdienste auf der Orgel begleitet und, wenn "Not am Mann" ist, auch beim normalen Sonntagsgottesdienst aushelfen wird. In seinen Dank schloss Tobias Klautke auch Gerda Steinwand ein. Ohne Ehefrau und Familie wäre es nicht möglich gewesen, den Organistendienst so lange auszuüben.

Als kleines Zeichen des Dankes überreichte Klautke Steinwand zwei Eintrittskarten zu einem Konzert des Dresdner Kreuzchors in Freudenstadt und einen Essensgutschein. Zudem hatte er einen Blumenstrauß für Ehefrau Gerda parat. Für sein langes Wirken erhielt Hans Steinwand außerdem eine Urkunde von der Evangelischen Kirchenmusik in Württemberg.

Mit dem Lied "Ein Volltreffer Gottes bist Du" überraschte der Kindergarten den scheidenden Jubilar. Als Geschenk gab es eine "Mini-Orgel", bestehend aus aufgeklebten Merci-Schokoladenstäbchen als Orgeltasten angeordnet.