Sulz a. N. Wolkenbilder mit Taube oder zarter weißer Feder

"Ich male aus dem Bauch heraus und was mich anspricht", sagt Scherer, "es gibt so viel mehr als das, was wir auf den ersten Blick sehen." Bewusst habe er darauf verzichtet, die Ölbilder mit Titeln zu versehen. Er wolle dem Betrachter genügend Freiraum lassen. "Es soll das sein, was die Leute darin sehen", entgegnete er auf diesbezügliche Fragen der Besucher, auf die die ruhige Ausstrahlung seiner Werke nicht ohne Wirkung blieb.

Zu seinen Lieblingsbildern zählt eine neblige Waldlandschaft. Nur wer sehr genau hinsieht, entdeckt die schützende Hand am Himmel. Auf einem weiteren Bild stellt das Auge mitten in der Natur eine klare Einladung an den Betrachter dar. "Sieh hin", scheint es zu sagen, während aus dem Nebeldunst einer anderen Waldlandschaft ein angedeutetes engelsgleiches Wesen zu entsteigen scheint.

Doch es gibt auch Engel als Hauptmotiv vor rotem Himmel oder kreisförmigem Strudel. Scherer malt ausschließlich mit Ölfarben und der Nass-in-Nass-Technik. Mit anderen Farben hat er bislang nicht experimentiert.