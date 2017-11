Sulz a. N. Wo Kinder selbstbestimmt lernen

Sulz. Johanna Haiss, Mutter von zwei Kindern im Alter von zwei und vier Jahren, ist von Beruf Erzieherin, Sozial- und Erlebnispädagogin. "Kinder lernen am besten, wenn sie es aus freien Stücken tun", weiss sie. Das soll in einer freien Schulen ermöglicht werden. Die Kinder dürften dort selbst bestimmen, was und wie sie lernen. Es wird in der Einrichtung auch keine Lehrer, sondern Lernbegleiter geben. Ein Schulabschluss ist vorgesehen: "Ich strebe eine Grund- und Werkrealschule an", sagt Johanna Haiss. Wie die Schüler zum Ziel kommen, bleibt ihnen überlassen. Der eine werde mehr Zeit dafür benötigen, der andere weniger.

Über freie Schulen hat sie sich mittlerweile intensiv informiert. Die nächste befinde sich in Brigach bei St. Georgen. 25 Schüler werden dort von zwei Lernbegleitern in einem ehemaligen Grundschulgebäude betreut.

Die Initiatorin denkt an eine freie Schule für 30 Kinder ab der ersten bis zur zehnten Klasse zwischen Horb und Oberndorf. Sulz als Standort wäre der Fischingerin am liebsten. Wichtig wäre für die auswärtigen Schüler eine Zuganbindung. Zuversichtlich ist sie, Lernbegleiter zu finden. "Es meldeten sich auch schon Quereinsteiger", berichtet sie. Doch zunächst muss die freie Schule genehmigt werden. In dem Fall könne man mit 80 Prozent Landeszuschüssen rechnen. 20 Prozent müssten durch Schulgelder erwirtschaftet werden. Frühest möglicher Start wäre, falls das Projekt zustande kommt, im Schuljahr 2019/2020.