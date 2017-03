Sulz a. N. Witwen kämpfen mit Petition um eine Besserstellung

Die Frauen fordern den deutschen Bundestag dazu auf, die Hinterbliebenenrente so zu ändern, dass alle Witwen und Witwer in Zukunft wieder 60 Prozent aus der Rente ihrer verstorbenen Ehepartner erhalten, ohne Abzüge zu haben, wenn sie über den Freibetrag von 800 Euro monatlich dazu verdienen. In der Petition wird folgende Rechnung aufgemacht: Wer 1000 Euro im Monat verdient, liegt mit 200 Euro über dem Freibetrag. Von dem quasi zu viel verdienten Geld werden 40 Prozent, in dem Fall 80 Euro, von der Witwenrente abgezogen. Das finden die Witwen ungerecht, schließlich seien sie weder ledig noch geschieden. Sie fühlen sich gleich dreimal benachteiligt: einmal durch die Abzüge, dann durch den Wechsel in die höhere Steuerklasse eins nach einem Trauerjahr und dadurch, dass sie ihre eigene Rente nicht aufbessern können, ohne wiederum Abzüge zu haben. "Wir müssen bald noch danke sagen, dass wir überhaupt Rente vom Mann bekommen", meint Gisela Schwalber.

Sie selber ist mit 80 Prozent bei ihrer Firma angestellt. Sie könnte, da die Kinder erwachsen sind, problemlos auch zu 100 Prozent arbeiten und darüber hinaus noch Überstunden leisten. Aber schon jetzt schenke sie jeden Monat dem Staat Geld. Mitstreiterin Angelika Haas sieht das genau so. "Dass wir nicht so arbeiten dürfen, wie wir wollen, ist schon heftig", meint sie. Sie schätzt, dass allein in Sulz und Dornhan rund 50 Witwen von der Regelung betroffen sind.

Die erste Petition haben die Witwen im Januar vergangenen Jahres der SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek bei einem Termin in der Neckarwerkstatt mit auf den Weg nach Berlin gegeben. Für die Online-Petition an den Bundestag benötigen die Initiatorinnen nun 110 000 Unterschriften. Davon sind sie noch weit entfernt: Bis gestern waren es rund 930 Unterstützende. Die Petition wird nun auch verteilt und ausgelegt. Ans Aufgeben denkt Gisela Schwalber nicht: "Wenn wir es nicht schaffen, nehmen wir die Unterschriften und fahren nach Berlin", kündigt sie an. Die Online-Petition läuft bis 18. Januar 2018.