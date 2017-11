Sulz a. N. Wissen um Historie bewahren

Da die Arbeiten meist unbemerkt von der Öffentlichkeit stattfinden, gibt Kuhring am 16. Februar nach einer Einführung Einblick in die Archivarbeit und stellt geeignete Medien vor, die eingesetzt werden können. Neu ist die Idee, durch Befragungen Wissenswertes über Baujahr, Geschichte und frühere Bewohner alter Sigmarswanger Gebäude in Erfahrung zu bringen und schriftlich festzuhalten, bevor dieses Wissen verloren geht. Dieter Kuhring, der gelegentlich Hilfe von einer Mitbürgerin erhält, würde sich über weitere Unterstützung aus der Bevölkerung freuen.

Kurt Voßler greift Kuhring bei der Digitalisierung unter die Arme und wird im zweiten Teil des ersten Abends Bilder vergangener Tage zeigen. Für Getränke und einen Imbiss sorgt "Unser Laden". Zum zweiten "Archivabend" wird die Öffentlichkeit am 30. November 2018 eingeladen.

Einstimmig fiel der Beschluss aus, das Restmaterial für die Beschallungsanlage im Bürgerzentrum im Wert von knapp 200 Euro aus dem Ortsbudget zu begleichen. Auch der finale Anstrich und die Anbringung des Ortswappens am Bürgerzentrum seien nicht vergessen, teilte Breil mit.

Hoffnung auf Helfer

Angemahnt wurde die Schlaglochbeseitigung auf bestimmten Feldwegen sowie die Instandsetzung einer Straßenlaterne am Abzweig Boller Straße und Rittweg. Zu einer gemeinschaftlichen Pflanzaktion am Rastplatz bei den Kastanien rufen die Ortschaftsverwaltung und der Ortschaftsrat am Samstag, 25. November, ab 9 Uhr auf. 110 Rotbuchen-Hecken sollen laut der vorliegenden Planung hinter den Sitzsteinen bei der Grillstelle und am Weg entlang gepflanzt werden. Freiwillige Helfer werden gebeten, geeignetes Arbeitsgerät mitzubringen. Für Vesper und Getränke ist gesorgt.