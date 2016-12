Sulz a. N. "Wir räumen nicht kampflos das Feld"

Umso schlimmer war das Unglück im März. "Der Brand hat uns kalt erwischt. Man steht vor den Scherben seines Lebenswerks", erinnert sich der Geschäftsführer. Zudem hätten 140 Mitarbeiter gefragt: "Chef, wie geht es nun weiter?". Aufgrund der Schadenminderungspflicht musste Haible 40 von ihnen im April kündigen, versprach aber, sie wieder zurückzuholen.

Danach galt es, sich zu entscheiden. "Die Versicherungen hätten uns ausbezahlen und wir gut davon leben können", zeigt Haible eine Option auf. Doch so seien Langendörfer und er nicht. Sie hätten ihre Verantwortung als mittelständische, inhabergeführte Firma gesehen. Immerhin hingen 130 Familien und speziell ausgebildete Arbeiter am Metallveredelungswerk. "Uns war also klar: Wir räumen nicht kampflos das Feld."

Von der Versicherung hätten sie sechs nagelneue Fertigungslinien plus die Abwasseraufbereitungsanlage bekommen können. Bauzeit: zwei Jahre. Das kam nicht in Frage. "Dann hätten wir die Kunden verloren", erklärt Haible. Also wurden die drei verbliebenen Anlagen in drei Monaten mit 80 Monteuren neu hergerichtet. Ab Juli konnte wieder produziert werden, wenn auch laut Haible nur 70 Prozent vom bisherigen Job abgedeckt seien. Zudem habe er 30 frühere Mitarbeiter zurückholen können.

Für die Zukunft gelte es, eine neue Halle aufzubauen. Das alte 3500 Quadratmeter große Gebäude fehle. Aufgrund der Lage im alten Neckarbett müssten dabei Pfahlgründungen berücksichtigt werden. "Das wirft uns um ein halbes Jahr zurück", erklärt Haible. Bei der Produktion habe er derweil die Chance, neu zu entscheiden, was sich lohne. So werde die Firma künftig voraussichtlich von der Verchromung absehen. "Da haben wir nur exklusive und teure Sachen für Auftraggeber wie Rolls Royce gemacht", meint Haible.

Im Gegenzug wendet die Firma seit Kurzem das kathodische Tauchlackieren an, eine Technik, die besonders im Automobilbereich zu finden sei. Dazu habe man eine Weltneuheit in Sachen Anlage entwickelt. Mit der würden sich die Teile als Massenware beschichten lassen. "Das gibt es nur in Sulz und das ist unsere Chance, neue Wege zu gehen", ist Haible optimistisch.

100 Mitarbeiter und drei Anlagen sowie eine Abwasseraufbereitung hat er wieder. Alles Weitere hängt vom Erfolg des neuen Verfahrens ab. "Wir bedienen 2200 Kunden. Ich glaube, es gibt kein in Europa gebautes Auto ohne ein von uns veredeltes Teil", meint Haible. Er hat sich hohe Ziele gesteckt. In einem Jahr soll der Betrieb so groß sein wie zuvor – als sei nie etwas geschehen.