Sulz a. N. "Wir fühlen uns ungerecht behandelt"

Eine Frau berichtete, dass sie eine Solaranlage aufs Dach bauen lassen wollte. Dann würde sie jedoch als Unternehmerin gelten und müsste entsprechende Abzüge hinnehmen.

Eine andere erzählte, dass sie 37 Jahre lang in die Rentenversicherung einbezahlt und vier Kinder großgezogen habe. Zusätzlich habe sie eine private Rentenvorsorge abgeschlossen – und diese werde ihr nun von ihrer Witwenrente abgezogen. "Wir fühlen uns ungerecht behandelt", lautet der Vorwurf der Fraueninitiative.

Aus diesem Grund haben sie im Januar der SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek eine Petition überreicht, in der sie forderten, dass sie soviel arbeiten dürfen, wie sie wollen, ohne dass es dadurch zu Abzügen bei ihrer Witwenrente kommt. Der Petitionsausschuss des Bundestages hatte im Februar jedoch die Petition als erfolglos eingestuft.

Jetzt hatte das Gerücht die Runde gemacht, die Petition sei endgültig abgelehnt worden. Dies ist jedoch nicht so, wie die Frauen zu ihrer großen Erleichterung an diesem Abend erfuhren.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner lud die Witwen zu einem Besuch in Berlin ein. "Hut ab, wie sie die Sache hier vorantreiben", lobte er. Seine Fraktionskollegin Annette Sawade, die im Petitionsausschuss mitarbeitet, betonte, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Sie möchte die in Sulz gesammelten Argumente in den Petitionsausschuss einfließen lassen: "Dann gucken wir mal, was wir da noch machen können."