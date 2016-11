Sulz a. N. Windschutzhecke mit großen Lücken

Rosenfelder bekam zwar keine Antwort vom Umweltministerium, dafür aber von Franz Kreibich von der Unteren Naturschutzbehörde in Rottweil. Kreibich weist in seinem Schreiben zunächst darauf hin, dass die Feuerwehr Holzhausen die Windschutzhecke gepflegt hat. Die Maßnahme sei mit Landschaftspflegemitteln finanziert worden – mit der Vorgabe, "dass in den freigepflegten Bereichen einige Bäume auf den Stock zu setzen sind, damit eine Verjüngung der Hecke stattfindet". Ansonsten überaltere die Hecke, da Einzelbäume dominierten, während Gebüsche durch zur starke Beschattung absterben könnten. So entstehe eine Baumreihe, die weder den entsprechenden Windschutz leiste noch Biotopfunktion habe.

Kreibich versichert, dass der Windschutz durch die "erfolgte Pflegemaßnahme" weiterhin gegeben sei. Hecken mit erheblichem Sträucheranteil bremsten den Wind sanfter ab als geschlossene Baumreihen, die eine dichte Barriere darstellten.

"Ist der freigelegte Bereich aus einer Mischung mit Bäumen und Sträuchern nachgewachsen, wird sich eine Verbesserung der Windschutzsituation einstellen", ist Kreibich überzeugt.

Die Erklärungen haben Rosenfelder nicht überzeugt. Er wandte sich an den journalistisch tätigen Heckenexperten Helmut Hintermeier, der auch einen Artikel im "Schwäbischen Bauer" verfasst hatte. Ihm schicke Rosenfelder zwei Fotos: so wie die Hecke vor beziehungsweise nach dem Schnitt ausgesehen hat. Das seien zwei "wirklich schockierende Kontrastfotos", so Hintermeier, der ein Buch als Naturschutzbeitrag über Hecken geschrieben hat. Ein solches "höchst unprofessionelles und beschämendes Vorgehen unter Federführung der Unteren Naturschutzbehörde" sei nicht nachvollziehbar. Rosenfelder will das auch nicht auf sich beruhen lassen. Er hat vor, gegen die Verantwortlichen im Landratsamt Strafanzeige zu stellen.