Sulz a. N. Windpark: Auch Gemeinderat ist dagegen

Die EnBW hat inzwischen das Gutachten für Reinau vorgelegt. Auf Anfrage teilt Hieber mit, dass das Landratsamt die Stadt Sulz aufgefordert habe, diese Untersuchung zu bewerten. "Das haben wir gemacht", erklärt er. Mit zwei Büros und juristischem Beistand sei externer Sachverstand dazu gezogen worden.

Ebenfalls beteiligt waren Gemeinderat und Ortschaftsrat Hopfau. Hieber: "Aufgrund der Untersuchungen der Stadt können wir sagen, die Windenergieanlage 2 bedrängt Reinau so stark, dass der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen dafür versagt hat." Die optische Bedrängung sei nicht aufgelöst, das Gegenteil sei der Fall. "Das EnBW-Gutachten war sehr oberflächlich", stellt Hieber fest. Der Gemeinderat hat den Beschluss am 12. Dezember nichtöffentlich gefasst. Die Stadt habe um eine Fristverlängerung gebeten, doch die Genehmigungsbehörde habe auf eine Entscheidung gedrängt, erklärt Hieber, warum die Öffentlichkeit nicht hergestellt werden konnte. Jetzt liege der Ball wieder beim Landratsamt: "Wie es weitergeht, weiß ich nicht."

Hieber versichert trotz der ablehnenden Stellungnahme der Stadt zu Windrädern im Bereich Hopfau: "Wir sind windkraftfreundlich eingestellt." Jedoch müsse abgewogen werden, "wie sich die sehr hohen Anlagen auf die Bürger auswirken."

Für Windkraft hat die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg Vorranggebiete ausgewiesen. Dürrenmettstetten gehörte dazu, fiel jetzt aber aufgrund artenschutzrechtlicher Gründe – unter anderem im Hinblick auf das Rotmilanvorkommen – aus der Liste heraus. Übrig blieb im nördlichen Teil der Region nur noch das "Kalte Feld".

Im Gegensatz zu Dornhan verzichtet Sulz darauf, eine Windkraftzone, in der Anlagen konzentriert werden, auszuweisen. "Dafür muss viel Geld in die Hand genommen werden", sagt Hieber. So können theoretisch auf Sulzer Gemarkung überall auf freien Flächen Anlagen projektiert werden. Allerdings haben die Investoren den Nachweis zu erbringen, dass sich diese Standorte, unter anderem hinsichtlich der Abstände zur Wohnbebauung und des Naturschutzes, auch eignen.