Sulz a. N. Wieder kein Empfang: O2-Kunden verärgert

"Vergangenes Jahr um die Fasnetszeit wurde berichtet, dass die Narren vom Handynetz O2 abgeschnitten sind, nun haben wir den gleichen Fall wieder, und keiner fühlt sich zuständig", macht eine Sulzerin ihrem Ärger Luft. Sie habe eine Festnetz- und Handynummer sowie eine Partnerkarte für ihre Tochter bei O2. "Im Kindergarten, in der Schule, bei Ärzten – überall hat man diese Nummer hinterlegt, und man ist nun seit Monaten in Sulz nicht erreichbar", schildert sie. So sei sie bei ihrem Arzt kürzlich vor verschlossenen Türen gestanden, weil die Praxis kurzfristig geschlossen wurde. "Aber leider hat man mich ja nicht erreichen können", sagt sie.

Besonders ärgerlich: Der Vertrag der Kundin habe sich einen Monat vor der Störung um weitere zwölf Monate verlängert. Schnell den Netzanbieter wechseln ist für sie folglich momentan nicht möglich.

Auch in Sachen Kundenservice lässt der Anbieter laut Kundin zu wünschen übrig. "Mit rund 30 000 eigenen Basisstationen bietet O2 eine großartige Netzabdeckung", wirbt der Anbieter auf seiner Internetseite. Dieser Aussage würden zumindest die Sulzer derzeit vehement widersprechen. Wer auf der Suche nach einer Kundenhotline oder ­E-Mail-Adresse für seine Beschwerde ist, der muss schon ganz genau suchen.

Kein konkreter Termin

Ein Live-Check gibt genervten Kunden die Möglichkeit, nach Störungen an ihrem Standort zu suchen. Im Fall von Sulz gibt es dann folgende aufschlussreiche Aussage: "Eine Basisstation in der Nähe funktioniert im Moment nicht einwandfrei". Weitere Informationen: Fehlanzeige.

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bei der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, der Mobilfunkgesellschaft für O2, gibt es keine befriedigende Antwort. "Tatsächlich können wir bestätigen, dass unsere Mobilfunkanlage in Sulz leider derzeit temporär in ihrer Funktionalität beeinträchtigt ist." Weiter heißt es: "Die Analyse zur Ursachenfindung konnte abgeschlossen werden, und unser technischer Dienstleister wurde mit der Störungsbehebung beauftragt." Zudem wird um Verständnis gebeten, dass kein konkreter Termin für die vollständige Wiederherstellung der Anlage mitgeteilt werden kann.

Übersetzt heißt das wohl: Das Problem ist bekannt, jetzt heißt es warten. Doch der Dienstleister bietet weder Alternativen für die Kunden an noch Hoffnung auf Besserung. Folglich gibt es für die Störungsgeplagten nur zwei Optionen: ausharren oder – wenn möglich – die Reißleine ziehen.