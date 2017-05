Sulz a. N. Wie ein kleiner Kirchentag

Sulz-Renfrizhausen. Während in Berlin beim Evangelischen Kirchentag sich Tausende zu Gottesdiensten versammelten, trafen sich zeitgleich die evangelischen Christen aus vielen Orten des Evangelischen Kirchenbezirks Sulz auf dem Wandbühl zu einem Gottesdienst im Grünen. "Wenn ich hier in die Runde schaue, dann fühlt sich das auch wie Kirchentag an", sagte Pfarrer Christoph Gruber begeistert angesichts der knapp 250 Gottesdienstbesucher, die auf den Wandbühl gepilgert waren. Nach einem heiteren Einstieg sangen und beteten die Gottesdienstbesucher unter freiem Himmel. Die Lieder begleitete das Wandbühl-Musikteam mit Ewald Plocher, David Gamerdinger und Hans-Martin Barfuß. Pfarrer Gottfried Kircher aus Vöhringen sagte vor strahlend blauem Himmel und eindrucksvollen Wolkenformationen: "Wenn wir in den Himmel schauen, können wir etwas von einer Größe und Weite erahnen, die unendlich und nicht zu ergründen zu sein scheint." Aber nicht, wo der Himmel sei, sei Gott, sondern wo Gott sei, sei der Himmel, betonte der Vöhringer Pfarrer, der mit seiner Predigt an die biblische Geschichte von der Himmelfahrt Jesu anknüpfte