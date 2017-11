Sulz a. N. Wie die Krippe ins Wohnzimmer kam

Sulz-Glatt. Vorsichtig platziert Ulrich Scheller die filigrane Josef-Figur auf dem Boot. Der 68-jährige Krippenbauer aus Schramberg hat acht Stücke aus seiner Sammlung ins Wasserschloss nach Glatt gebracht. Zwei davon wurden von "Krippenpapst" Karl-Otto Schimpf selbst geschaffen, mit dessen Familie Ulrich Scheller stets guten Kontakt pflegte.

Derzeit ist der Fürstensaal des Wasserschlosses die "Werkstatt des Christkindes", wie Kreiskulturamtsleiter Bernhard Rüth meint. Aber Moment mal – Josef auf einem Boot als Krippenszene? In der Tat hat Schellers Vater Max mit der "Flucht im Kahn" ein Kriegserlebnis in der eisigen Landschaft am Dnepr (Ukraine) verarbeitet. 1963 schuf er diese Darstellung mit dem damals 14-jährigen Sohn.

Sie zeigt, dass eine Krippe eben längst nicht immer nur Josef, Maria und Jesuskind in einem Stall sein muss. Das "Andachtsmedium", wie Rüth es nennt, habe sich gewandelt. Es nimmt den Großteil der Ausstellung, die unter anderem vom Landkreis Rottweil, der Stadt Sulz und dem Bürger- und Kulturvereins auf die Beine gestellt wurde, ein.