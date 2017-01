Sulz a. N. Wie der Bauer den Mond vom Himmel holt

Fast schon Originalbedingungen herrschten vor dem VfB-Schuppen beim Sportheim mit minus sieben Grad Celsius, denn in einer klirrend kalten Winternacht im Jahr 1749 soll sich die Geschichte des Original-Mofangs zugetragen haben. Ausschussmitglied Katja Alf gab Seite an Seite mit den Narrenräten für zahlreiche Zuschauer am Mikrofon die Mofänger-Sage zum Besten.

Mit passender Geräuschkulisse stellten zwei Hästräger dar, wie der Bauer den Mond vom Himmel geholt und als Lichtquelle in seinen Stall gesperrt hatte. Dort wurde der sagenumwobene Himmelskörper, begleitet von Blitz und Donner, zu dem freundlichen Gesellen in Menschengestalt, der jährlich wiederkehrt, um dem braven Bauern bei der Arbeit zu helfen.

Viel Nebel begleitete sein Erscheinen. Unter der Maske des Bauern steckte kein Geringerer als der kommissarische Vorsitzende der Narrenzunft, Martin Kühne. Angesichts der Kälte bat er die Anwesenden rasch zurück in den beheizten Schuppen. Dort wurde das symbolische Abstauben vollzogen. Die Mitglieder konnten Sprungbändel und Busfahrkarten für Auswärtstermine erwerben. Gleich zweimal geht es nach Empfingen, sowie nach Urloffen, Seelbach und Heiligenzimmern. Zuvor hatte es nochmals Gelegenheit zum alljährlichen Kleidles-TÜV gegeben, ohne den keine Sprungteilnahme erlaubt ist. Neu hinzugekommen sind für die nun eingeläutete Saison je ein Mofänger und ein Stoagwaldmale für Erwachsene.