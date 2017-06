Sulz a. N. Wichtige Säulen im Musikverein Hopfau

I m Namen des Blasmusik-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen gratulierte der Kreisvorsitzende Werner Eble vom Musikkreis Rottweil den Geehrten. Sie alle seien Garanten für die musikalischen und kameradschaftlichen Erfolge in den vergangenen Jahrzehnten gewesen.

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für ihr aktives Musizieren heftete er Jasmin Bezner, Julian Haug und Marco Heinzelmann die Ehrennadel in Bronze ans Revers. Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre erhielten Sebastian Birk und Tommy Bippus. Die Ehrennadel in Gold samt Urkunde für 30 Jahre händigte er Melanie Alt, Corinna Brett, Sascha Horr, Daniel Schrägle, Jürgen Trick, Silke Weigold und Ulrich Weigold aus.

Gleichzeitig wurden die Geehrten vom Verein ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie den Ehrenbrief überreichte Werner Eble an Wolfgang Weigold für 40 Jahre aktives Musizieren sowie an die Gründungsmitglieder Helmut Reinisch, Frank Ziegler und Lothar Grötzinger. Sie sind bereits seit 50 Jahren aktiv. Sie alle seien wichtige Säulen im Verein, betonte Eble. Helmut Reinsch engagierte sich zudem jahrelang als Kassierer, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender. Dafür wurde er mit der Förderermedaille in Gold und dem Ehrenbrief ausgezeichnet.