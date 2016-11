Sulz a. N. Werke aus verschiedenen Epochen

Aus der Feder des Blockflötenvirtuosen Hans-Jürgen Hufeisen standen "Hüter der Nacht" und "Du naher Gott" auf dem Programm, feinfühlig intoniert auf der Altflöte von Margarete Schon und begleitet am E-Piano von Matthias Schon.

Die Sopranflöte kam bei Johann Sebastian Bachs "Jesus bleibet meine Freude", ebenfalls bearbeitet von Hufeisen, zur Geltung. Immer wieder gelang es Chorleiter Winfried Schon, die gesanglichen Qualitäten der einzelnen Register hervorzuheben und wieder in den Gesamtklang zu integrieren.

Besonders das anspruchsvolle "Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt" blieb im Gedächtnis haften. Ein musikalischer Leckerbissen war der Frauenchor mit "Hebe deine Augen auf" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hoffnung, Geborgenheit, Zuversicht und Anbetung waren die Themen weiterer Lieder und Texte.

Mit dem Segen von Dekan Alexander Halter und der bereits erwähnten Orgelimprovisation endete das offizielle Programm.

Während des gesamten Abends hatte kein Klatschen die andächtige Stille unterbrochen. Dafür gipfelte die Begeisterung der Anwesenden am Ende in einem wohlverdienten, lang anhaltenden Schlussapplaus, zu dem sich die Zuhörer von ihren Plätzen erhoben. Dieser unmissverständlichen Aufforderung zur Zugabe kamen die Sängerinnen und Sänger gerne nach mit englischen und deutschen Strophen von "Abide with me", hierzulande besser bekannt unter "Bleib bei mir, Herr".