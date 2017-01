Sulz a. N. Werke aus fünf Jahrhunderten

Sulz. Es sei schon eine gute Tradition, in der evangelischen Stadtkirche die weihnachtlichen Singtage des Klosters Kirchberg zu beenden, ließ Matthias Gössling, der geistliche Leiter des Klosters Kirchbergs, in seine Begrüßung einfließen. Eine nahezu volle Kirche erlebte den krönenden Schlusspunkt in einem Konzert, das vom Advent über die Weihnachtszeit bis zum Strahlen von Epiphanias führte.