Sulz a. N. Wenn aus einem Gemeindehaus ein Irish Pub wird

Dass die Musiker gar nicht aus Irland stammen, sondern aus der Nähe von Calw, war dabei Nebensache. Beim lustigen Song "Johnny Cod the Beavon", dem vorwärtstreibenden "The Ferryman" und einem verträumten "The Blessing" musste man einfach mitwippen oder -summen.

Neben den Traditionals und den gefühlvollen Songs von Christy Moore gab es auch Lieder von Eric Bogle und Paul Brady zu hören. In "Maid on the Shore" beschrieben die Musiker die Einsamkeit, bei "Las Vegas in the Hills of Donnigall" ging es mit viel Schwung, berührend, witzig – und auf jeden Fall eines Nachschlags wert – in die frühen 90er-Jahre. Fazit: Das Trio hat den vielen Besuchern einen zauberhaft irischen Abend geschenkt.