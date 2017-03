Sulz a. N. Weniger geangelt, mehr gearbeitet

Sulz-Mühlheim (ah). Besonders der Windschutzhecken-Einsatz zwischen Mühlheim und Renfrizhausen verlangte jedem alles ab, so Jürgen Bühner. Am Ende waren es über 300 Stunden, die geleistet wurden, sowohl bei der Windschutzhecke als auch beim Ausbaggern des Stauwehrs bei der "Unteren Mühle", das damit finanziert wurde.

Im Vorjahr wurde mit der Bachputzete gestartet. Zum Erstaunen der Teilnehmer lag wieder viel Müll am Ufer, und es wurden gleich mehrere Säcke gefüllt. Die frischen und geräucherten Forellen fanden beim Verkauf vor Karfreitag reißenden Absatz.

Es zeigte sich, dass die Forellen aus dem Mühlbach wieder mehr Platz brauchen, die Notwendigkeit des Ausbaggern wurde erkannt und auch mit der Ausarbeitung gestartet. Der Imbisswagen kam zwei Mal zum Einsatz. Der Verein nahm am Mühlbachpokalfischen in Bergfelden teil, erreicht wurde der vierte Platz. Im August nahmen der Vorsitzende mit Gewässerwart Roland Weik und Ortsvorsteherin Barbara Klaussner an einer Schulung des Landratsamts wegen der Heckenaktion teil. Das Gelernte wurde bei der Aktion erfolgreich umgesetzt.