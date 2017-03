Sulz a. N. Weiße Schatten in der Landschaft

Großen Wert legt sie darauf, dass Perspektive und Haltung der Figuren stimmen. Weniger auf den Titel eines Bildes: Dieser lege den Betrachter zu sehr auf etwas Bestimmtes fest. Bilder könnten jedoch mehr als nur eine Wahrheit enthalten, sagt sie. Deshalb geben die Bildtitel bisweilen mehr Rätsel auf, als sie zur Erhellung beitragen.

"Acheh Niyeu" – so heißt ein Bild mit einer Größe von zwei auf 1,4 Metern. Wer nicht gerade diese Indianersprache in Südpatagonien versteht, kann damit überhaupt nichts anfangen. Die gebürtige Argentinierin kennt zumindest einige Wörter. "Ein Platz, der einst heiß war", lautet in etwa die Übersetzung.

Das Bild zeigt eine Landschaft mit glutrotem Himmel. Ein Mann mit Stock schaut in die Weite, ein anderer bewegt sich von ihm weg. Sie werfen weiße Schatten. Im Hintergrund: sieben stille Beobachter, vermutlich Eingeborene. Wer noch genauer hinschaut, entdeckt am rechten Bildrand ein Gesicht. Wer es ist – man weiß es nicht. Was haben Menschen in dieser seltsamen Landschaft verloren?

Zwei Meter hohe Porträts

Man darf fantasieren, sich selber Geschichten ausdenken. Je länger man hinschaut, umso mehr Details kristallisieren sich heraus und wecken wiederum Assoziationen. So auch bei dem Bild, das in einer unwirtlichen Halle einen Mann mit verschränkten Armen zeigt. Er wartet auf jemanden. Vor ihm liegen mit Blut verschmierte Spielkarten. Ein Drama hat sich offenbar abgespielt. Im Hintergrund flüchtet ein Mann, oder kommt er gerade zur Tür herein? Das bleibt in der Schwebe, wie überhaupt Reales und Irreales ineinander überzugehen scheinen.

"Ihre Bildwelt ähnelt dem Gefilde eines Traums oder des Gedächtnisses, das in Bewegung ist und immer wieder sein Zentrum verschiebt", schreibt Ricarda Geib über das malerische Werk von Veronica Munin-Glück. Die Kunsthistorikerin wird bei der Vernissage in Lauterbach die Einführung halten.

Neben Raumbildern zeigt die Künstlerin auch bis zu zwei Meter hohe Porträts, die wie Landschaften wirken. Sie sind mit einer besonderen, nachleuchtenden Farbe gemalt. Diese lädt sich tagsüber mit Licht auf, das abends wieder abgegeben wird. Das Gesicht erscheint so einmal hell und einmal dunkel. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr in der Galerie Wilhelm Kimmich in Lauterbach. Die Ausstellung ist bis zum 28 Mai zu sehen.