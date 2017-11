Sulz a. N. Weihnachtsbräuche im schwäbischen Raum

Sulz-Glatt. Über die Jahreswende 2017/18 verwandelt sich das Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt in ein Weihnachtsland. In einer Sonderausstellung wird die Vielfalt an Brauch- und Kunstformen veranschaulicht, die das Weihnachtsfest in ­Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben hervorgebracht hat.