Sulz a. N. Weichen sind gestellt

Ein Thema war dabei die Wohnbauentwicklung und in dem Zusammenhang die Frage, ob Bergfelden zu schnell wachse. Im neuen Baugebiet entstehen 36 neue Bauplätze. die Hälfte davon, so Sackmann, werde in diesem Jahr erschlossen. Er betonte, nur mit einer entsprechenden Einwohnerzahl bleibe der Ort für Geschäfte interessant, und Infrastruktureinrichtungen könnten erhalten oder sogar ausgebaut werden. Vereine und Institutionen profitierten von Neubürgern.

Neue Baugebiete brächten aber auch großen Flächenverbrauch mit sich. In Bergfelden stünden nach der Erschließung des letzten Bauabschnitts "Härtenwiesen III" keine Entwicklungsflächen für den Wohnbau mehr zur Verfügung, sagte Sackmann. Dabei lägen für das neue Baugebiet bereits 20 Kaufanträge vor.

Die Frage, ob die begrenzten Wohnbauflächen nun schnell an den Mann gebracht werden müssten, halte er für berechtigt. Ziel sollte es sein, neue Grundstücke für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans anzumelden.