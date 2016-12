Sulz a. N. Weg vom "angegrauten Charme"

Schließlich ist das Thema Ortsmitte Holzhausen bereits seit rund 25 Jahren ein Anliegen der Ortschaft. Während das mit Arkaden gestaltete Rathausgebäude relativ pfiffig und frisch daher kommt, erinnert der graue Waschbeton vor dem Gebäude auf ungute Weise an die 1980er-Jahre. Er soll einer Pflasterung weichen. Zudem soll der Rathausbrunnen, laut Steinwand früher mehr eine Viehtränke, in moderner Form ein Blickfang unter dem markanten Lindenbaum werden. Dieser hätte in Verbindung mit dem vielen Beton momentan einen "angegrauten Charme", meinte Steinwandel.

Südlich des Rathauses sollen Pflanzkübel und Fahnenmasten eine räumliche Abgrenzung zur Fahrbahn gewährleisten. An der Westseite ist ebenfalls eine optische Abgrenzung der öffentlichen Stellplätze von den Garagen der angrenzenden Privatgrundstücke angedacht. Man könne sich hier beispielsweise eine schöne Ligusterhecke vorstellen, erklärte der städtische Mitarbeiter.

Ein großer Teil der Neugestaltung ist nicht nur der Rathausplatz, sondern auch das Mehrgenerationenhaus, das dort in der Holzhauser Hauptstraße 33 entstehen soll. Während die Arbeiten zur Gestaltung des Ortsmittelpunktes im Haushaltsplan 2016 mit 175 000 Euro zu Buche schlagen, sind für die Maßnahme "Erschließung Holzhausen Mitte/Seitenweg", die im kommenden Jahr umgesetzt wird, 200 000 Euro eingeplant. Dabei werden 120 000 Euro als Nettobaukosten veranschlagt.